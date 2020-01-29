Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu açıklaması

Türkiye, cuma günü yaşanan 6.8’lik Elazığ depreminden sonra depremzedelere yardım için seferber oldu. Acun Ilıcalı 27 Ocak 2020 tarihinde TV8'de canlı yayında bir yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda ünlü ismin yanı sıra birçok vatandaş kampanyaya katıldı.

Depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Acun Ilıcalı'nın canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama, depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz" dediği iddia edilmişti.

ACUN ILICALI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!

Bu iddianın sosyal medyada yayılmasının ardından Acun Ilıcalı'dan flaş bir açıklama geldi. Ilıcalı sosyal medyada o anları paylaştı ve açıklamasında şunları söyledi:

"Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum. Yayınımıza bağlanarak, kampanyamıza hem maddi hem de manevi destek veren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum."