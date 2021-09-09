Acun Ilıcalı'dan sürpriz ziyaret: Yer sofrasına oturdu

Acun Ilıcalı, 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla tanınan Mevlüt Acaroğlu'nun annesi Naciye Acaroğlu'nu ziyaret etti.

Konya'ya giden Acun Ilıcalı'ya yakın dostu Esat Yontunç, Naciye Acaroğlu'nu ziyaret etti. Acaroğlu, Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'un yer sofrasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Acaroğlu'nun gönderisine binlerce yorum ve beğendi geldi.



"Hatırşinas Acun’um her Konya’ya geldiğinde uğrar"

Yer sofrasında çekilen fotoğrafı paylaşan Naciye Acaroğlu, "Hatırşinas Acun’um Allah razı olsun her Konya’ya geldiğinde uğrar, Sarı Esat'ıma da selam olsun" ifadelerini kullandı.

Gönderinin altına 'Vefalı Acun' yorumları geldi.