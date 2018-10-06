Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz açıklama

Survivor'da uzun yıllardır devam eden All Star Gönüllüler konsepti bu sene olmayacak. TV8'in patronu Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk ile birlikte Gel Konuşalım programına konuk oldu. Ilıcalı programda, Survivor'ın bu sezon hangi konseptte yayınlanacağını ilk defa açıkladı.

SURVIVOR 2019 TÜRKİYE YUNANİSTAN

Acun Ilıcalı, Survivor 2019'da ilgili bilgileri ilk defa açıkladı. Şubat ayında başlayacak olan Survivor 2019'un konseptinin Türkiye Yunanistan olacağını duyuran Ilıcalı, yarışmanın iki ülkede de aynı anda yayınlanacağını söyledi. İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor 2019 açıklamaları:

"Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak. Ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak"

"YENİ YARIŞMACILAR GELİYOR"

"Bu sene All Star olmayacak. Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan'ı tarıyor şu anda. Şubat 2019'da başlayacağız yayına"

"Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yer ayrı. Yunanistan'dan da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Macaristan'da Exathlon'a başlıyoruz.

Meksika'da şu anda yayındayız"