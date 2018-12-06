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  3. 06 Aralık 2018 07:44

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 paylaşımı

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'un çekileceği ada belli oldu.

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TV8'de yayınlanan fenomen yarışma Survivor 2019'un çekileceği ada belli oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un çekileceği adayı Instagram hesabından duyurdu.

Helikopterle ada üzerinden çekim yapan Ilıcalı, program için yine Dominik Cumhuriyeti'ni seçti.

Adanın çevresinde denize giren ve güneşlenen pek çok insan olması göze çarpıyor.

Öte yandan, Survivor 2018'de yaşanan trajik olaydan sonra Acun Ilıcalı'nın, program için tekrar Dominik Cumhuriyeti'ni seçmesi şaşkınlık yarattı.

SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekran projeleriyle ilgili Cengiz Semercioğlu’na konuşan Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili en çok merak edilenleri yanıtladı. Ilıcalı, net tarih vermese de Survivor Türkiye- Yunanistan’ın şubat ayında başlayacağını dile getirdi.

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