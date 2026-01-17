Acun Ilıcalı'dan Survivor'da ekranlarda yayınlanamayacak ceza!

Acun Ilıcalı, TV8'in ekran klasiği Survivor yarışmasında yarışmacılar için verilecek cezaları açıklarken "Sıradaki ceza RTÜK kuralları gereği TV8'de yayınlanamaz" ifadelerini kullandı.

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonu tüm heyecanı, tartışmaları ve kavgalarıyla devam ederken yarışmanın yeni sezon formatında ödül oyununu kaybeden takıma ceza uygulanıyor.

Bugüne kadar çöp toplama ve bulaşık yıkama gibi cezaların uygulandığı Survivor adasındaki son ceza ise herkesi merak ettirdi.

Acun Ilıcalı Survivor adasındaki son cezayı konseyde yaptığı "Sıradaki ceza RTÜK kuralları gereği TV8'de yayınlanamaz" açıklamasıyla duyurdu.

Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK kuralları gereği prime time’da başlayan Survivor’da yayın ölçüsüne uymamız gerekiyor. Ödül izlenecek ama cezayı farklı platformda yayınlayacağız."