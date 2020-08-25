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  3. 25 Ağustos 2020 15:53

Acun Ilıcalı'dan ''Turabi'' paylaşımı

Biri All Star olmak üzere Survivor'da 2 şampiyonluk yaşayan, ardından ABD yapımı The Challenge 2019 şampiyonu olan Turabi Çamkıran, bir filmde konuk oyuncu olarak yer alacak.

Acun Ilıcalı'dan ''Turabi'' paylaşımı
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Turbo Turabi yeni sinema filmiyle geri dönüyor. Daha önce Kertenkele dizisinde, Sabit Kanca 2 ve Ketenpere filmleriyle izleyici karşısına çıkan Turbo Turabi, Avcı: İlk Kehanet filminde konuk olarak yer alacak.

Çamkıran, Avcı'da süpriz ve gizemli bir karaktere hayat vererek, bundan sonra oyunculukta da iddialı olduğunu gözler önüne serecek.

Avcı: İlk Kehanet çekimleri son yılların parlayan genç ismi Onur Aldoğan'ın yönetmenliğinde bugün resmen başladı. Başrollerinde Gürbey İleri, Ferzan Hekimoğlu, Bülent Çetinaslan'ın yer aldığı yapım Türkiye'de masalsı-fantastik aksiyon türünde yapılan ilk sinema filmi olma iddiasını taşıyor.

 
ONN Medya imzalı, ödüllü yapımcı H. Hakan Eren tarafından gerçekleştirilecek filmde, sosyal medya fenomenleri de rol alıyor.

Acun Ilıcalı yarışmacısı Turabi'nin bu haberi sonrası bir paylaşım yaptı ve Turabi'yi kutladı. Ilıcalı Turabi'nin haberini paylaşarak "Başarılar" notunu düştü.

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