Acun Ilıcalı'nın kızının çakarlı aracı ortalığı karıştırdı



Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı'nın kullandığı araçtaki çakar düzeneği tepki çekti. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan paylaştığı görüntülere tepki yağarken çok sayıda kişi "Ilıcalı'nın kızında çakarlı aracın ne işi var" sorusunu sordu..

TV8 ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla büyük tepki çekti.

Acun Ilıcalı'nın paylaşığı videoda Ilıcalı'nın 21 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı'nın kullandığı aracın ön camındaki çakar düzeneği dikkat çekti.

Türkiye'de her ne kadar sadece resmi görevi bulunan kişilere tahsis edilen çakarların Acun Ilıcalı'nın kızının kullandığı araçta olması tepki çekti.

Trafikteki "usulsüz çakar kullanımı" tartışmalarını yeniden alevlendiren görüntüler sonrasında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Acun'un kızının aracında neden çakar var" diye sordu.

Yürürlükte olan Karayolları Trafik Kanununa göre uygunsuz şekilde çakarlı araç kullananlara 138 bin 172 lira para cezası uygulanıyor. Ayrıca ihlalin tekrarlanması haline para cezası 276 bin 345 liraya yükselirken, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konularak araçlar, 30 gün boyunca trafikten menediliyor.

Kanun bu kadar açıkken Acun Ilıcalı cephesinden gelecek yanıt merakla bekleniyor...

