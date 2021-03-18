Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi bebek bekliyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın annesinin hamile olduğu ortaya çıktı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Zaman zaman sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan ikili, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

GENÇ SEVGİLİNİN ANNESİ ÇOCUK BEKLİYOR

Ailesi hakkında çok fazla açıklama yapmayan ve görüntü vermeyen Ayça Çağla Altunkaya'nın annesi İlknur Altunkaya'nın hamile olduğu ortaya çıktı. Doğum için gün sayan İlknur Altunkaya'nın ortaya çıkan son karesi sosyal medyada da gündem oldu.