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  3. 26 Şubat 2021 13:04

Acun Ilıcalı'nın sevgilisinden yeni aşk pozu

Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Survivor çekimlerini izlerken çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisinden yeni aşk pozu
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Bir kızının annesi Şeyma Subaşı ile boşanan 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileri dolu dizgin devam eden çiftten yeni bir mutluluk pozu geldi.

"MİNİK DETAYLAR"
Survivor 2021 çekimlerinin gerçekleştiği Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı'yı bir an olsun yalnız bırakmayan Altunkaya, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ilıcalı'nın yer aldığı her programın çekimine giden Ayça Çağla Altunkaya, son olarak Survivor 2021'in ada konseyine gitti. Altunkaya, ünlü televizyoncunun arka planda yer aldığı bir fotoğrafını çektirerek "Minik detaylar notuyla Instagram hesabından paylaştı.

INSTAGRAM HESABINDAN İSTEKLERİ KABUL ETMİYOR
Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya hesabını da herkesi gizleyerek kullanıyor. Takipçi isteklerini kabul etmeyen Altunkaya'nın sadece yakın çevresinden oluşan 120 kişilik bir takipçi kitlesi bulunuyor. Öte yandan Altunkaya'nın Instagram hesabından profil fotoğrafında da Acun Ilıcalı ile yanak yanağa bir pozu var.

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