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  3. 24 Şubat 2021 10:52

Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf geldi

Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan kızı Banu, 8 ay önce kızı Begüm'ü kucağına almıştı. İlk kez dede olan olan Acun Ilıcalı'nın ilk torununun fotoğrafı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf geldi
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Acun Ilıcalı'nın 8 ay önce anne olan kızı Banu Ilıcalı'nın bebeğinin fotoğrafı ortaya çıktı. Banu Ilıcalı, kız kardeşi ve kızıyla paylaşım yaptı.

Banu Ilıcalı, geçtiğimiz sene temmuz ayında kızı Begüm'ü kucağına almıştı.

 Acun Ilıcalı'nın ilk evliliğinden olan büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016'da Efe Ceyhun'la evlenmişti.

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