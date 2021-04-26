Geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere'den yeni bir takım almayı planlıyor.

Tv8 ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivise (Süper Lig) ekiplerinden Fotruna Sittard'ı satın almıştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ilıcalı, kulüpten ayrıldığını ve hisselerini sattığını açıkladı.

Yeni hedefinin ise İngiltere Premier Lig olduğunu duyuran Acun Ilıcalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum.

Kurtlar Vadisi ve Çukur'un yıldızı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katıldıDizi

Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından gözler İngiltere Premier Ligi'ne çevrildi ancak en üst liglerden biri olan Premier Lig'de bir kulüp satın alabilmek için 100 milyar ile 400 milyar pound arasında bir bütçeye sahip olmak gerekiyor.

İngiltere Championship (İngiltere'de Premier Lig'in bir altı) ise Premier Lig'e göre oldukça düşük rakamların konuşulduğu bir oluşum. 25-30 milyar pound yatırım ile bir kulüp alınabiliyor ya da daha düşük rakamlara ortak olunabiliyor.