Acun Ilıcalı'ya Survivor adasında büyük sürpriz

29 Mayıs doğumlu olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, doğum gününü Dominik'te kutladı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, çocukluk arkadaşı olan Acun Ilıcalı'ya Survivor yeni bölüm çekimleri sırasında sürpriz yaptı.

Survivor'da yeni oyunun çekimlerinin yapıldığı alana arabayla giren Yontunç, doğum günü pastasıyla Acun'a büyük sürpriz yaptı. Esat Yontunç o anları "Özel paket servis, herkes şokta" notuyla paylaştı.

Ilıcalı doğum günü pastasını Survivor yarışmacılarıyla birlikte kesti.