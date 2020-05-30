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  3. 30 Mayıs 2020 09:19

Acun Ilıcalı'ya Survivor adasında büyük sürpriz

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun llıcalı 51 yaşına girdi. Esat Yontunç, yakın dostu Acun Ilıcalı'ya Survivor çekimleri sırasında doğum günü sürprizi yaptı.

Acun Ilıcalı'ya Survivor adasında büyük sürpriz
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29 Mayıs doğumlu olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, doğum gününü Dominik'te kutladı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, çocukluk arkadaşı olan Acun Ilıcalı'ya Survivor yeni bölüm çekimleri sırasında sürpriz yaptı.

Survivor'da yeni oyunun çekimlerinin yapıldığı alana arabayla giren Yontunç, doğum günü pastasıyla Acun'a büyük sürpriz yaptı. Esat Yontunç o anları "Özel paket servis, herkes şokta" notuyla paylaştı.

Ilıcalı doğum günü pastasını Survivor yarışmacılarıyla birlikte kesti.

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