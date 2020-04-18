Acun Ilıcalı'yı çıldırttılar! Survivor'a damga vuran fırça!

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'nin 50. yeni bölüm fragmanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadele eden Ünlüler takımında gergin anlar yaşandı. Ersin, Mert ve Sercan arasında başlayan tartışmaya Acun Ilıcalı da dahil olunca ortalık bir anda karıştı.

"YAPILAN EN BÜYÜK AYIPLARDAN BİRİSİ"

Oyun oynayıp arkadaşlarının yanına gelen Sercan "Ritim kaçtı mı gidiyor, her seferinde böyle oluyor. İstemiyorum, tamam bırak. Gelmeyin" diyerek yanına gelen Mert ve Ersin'i itiyor. Seslerin yükselmesiyle Ünlüler takımının yanına gelen Acun Ilıcalı ise "Ne oldu abi söyle. Sorun ne merak ettim. Neye itiraz ediyorsunuz? Hepiniz oradasınız hiçbiriniz de duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Yapılan en büyük ayıplardan birisini yaptınız" diyerek tepki gösterdi.

Sercan'ın niye takım arkadaşlarına karşı geldiği ve Acun Ilıcalı'nın neden bu kadar sert çıktığı ise yeni bölümün yayınlanmasıyla belli olacak.