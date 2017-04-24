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  1. 24 Nisan 2017 11:21

Acun'un yeni oyuncağı

Motora olan tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı arabada tercihini Aston Martin’den yana kullandı.

Acun'un yeni oyuncağı
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Acun Ilıcalı yeni aracının siparişini, Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya'ya bizzat fuarda verdi.

İstanbul’da fırtına gibi esen Autoshow’un ziyaretçilerinden biri de Acun Ilıcalı oldu. Fuara ultra lüks modelleri ve 45 milyon TL’lik Vulcan modeliyle damga vuran Aston Martin Türkiye, Acun’un da başını döndürdü. Stanttaki bütün modelleri detaylıca inceleyen Acun tercihini; Türkiye yolları için en uygun modellerden biri olan, otomobil tutkunlarının tasarım harikası olarak yorumladığı, lüks ve doğal malzemelerden yapılan ve bilgi-eğlence teknolojisi ile donatılan DB11 modelinden yana kullandı. Acun Ilıcalı yeni aracının siparişini, Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya‘ya bizzat fuarda verdi. Yeni aracıyla ilgili olarak Acun Ilıcalı; "Uzun zamandır DB11 modelini bekliyor ve merak ediyordum. Aston Martin beklentimin karşılığını verdi. Gerçekten mükemmel bir otomobil." dedi.

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