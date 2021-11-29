Adele'nin yeni albümü yeni rekorla geldi

Adele'in uzun bir aradan sonra yayınladığı yeni albümü '30' rekor kırmaya devam ediyor. '30', hem ABD'de hem de İngiltere'de 2021'in en hızlı satan albümü oldu.

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Adele'in '30' isimli albümü, hem ABD'de hem de Birleşik Krallık'ta 2021'in en hızlı satan albümü unvanını kazandı. Adele, verdiği uzun aranın ardından rekorlarla geri döndü.

Şarkıcının 19 Kasım'da yayınladığı albümü, Billboard tarafından bildirilen MRC verilerine göre, yayınlanmasının ardından üç gün içinde ABD'de 2021'in en çok satan albümü oldu. Adele, '30' albümüyle, 660 binden fazla fiziki albüm satışı ve dijital platformlardaki satışları da dahil olmak üzere 2021'in birçok müzik projesinin önüne geçti.

Albümün çıkış single'ı 'Easy on Me', ekim ayında yayınlandıktan sonra bir haftada en çok dinlenme rekorunu kırdı, İngiltere'deki single listesinde art arda altı hafta boyunca bir numarada kalmayı başardı.

BİR ÖNCEKİ ALBÜMÜNÜN GERİSİNDE

Resmi listeler, Adele'in üç ya da daha fazla stüdyo albümü olan ve tüm kayıtlarıyla bir numaraya çıkabilen tek kadın sanatçı olduğunu ve bu unvanı 30 albümüyle daha da ileri taşıdığını söyledi. Fakat şarkıcının bu albümü, bir önceki albümünün başarısına ulaşamadı. 2015'te hem ABD'de hem de İngiltere'de tüm zamanların en hızlı satan albümü olan '25', Birleşik Krallık'ta 800 bin kopya ve ABD'de 3,3 milyon kopya satmıştı.