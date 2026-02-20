Adem Kılıçcı'dan yasaklı madde itirafı: ''Kardeşimin acısıyla bir defaya mahsus kullandım"

Eski Survivor şampiyonu ve boksör Adem Kılıçcı, uyuşturucu operasyonu kapsamında savcıya verdiği ifadede her şeyi anlattı. Kardeşinin kanserden vefatı sonrasında yasaklı madde kullandığını itiraf eden Kılıçcı'nın telefon şifresini neden vermediğinden adli tıp sürecine kadar pişmanlık dolu ifadesinin tam metni...

İstanbul merkezli yürütülen ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen uyuşturucu soruşturmasında, Survivor şampiyonu ve milli boksör Adem Kılıçcı’nın savcılık ifadesine ulaşıldı.

İfadesinde yaşadığı büyük bir ailevi dramı anlatan Kılıçcı, suçlamaları kabul ederek pişmanlığını dile getirdi.

"Kanser Nedeniyle Kardeşimi Kaybettim"

Savcılık sorgusunda oldukça duygusal bir savunma yapan Kılıçcı, uyuşturucu madde kullanımına dair şu ifadeleri kullandı:

"Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Çok pişmanım."

Adli Tıp Sonuçlarını Bekliyor Trabzon’daki ikametinde yapılan aramalarda herhangi bir madde bulunmadığını belirten Kılıçcı, hukuki sürece olan güvenini şu sözlerle aktardı:

"Kan, kıl ve idrar örneklerim alındı. Adli tıpta gerçek sonuçlar ortaya çıkacaktır. Gerçeğin ortaya çıkması için gerekli tüm numuneleri verdim."

Telefon Şifresi Sorusu

Emniyette telefon şifresini neden vermediği sorulan ünlü sporcu, bu durumu kişisel verilerin korunmasıyla açıkladı:

"Şifremi vermememin sebebi suç gizlemek değil, şahsi bilgilerimin ve özel hayatımın yayılmasını engellemek içindir."

Serbest Bırakıldı

Savcılık, Adem Kılıçcı’nın samimi ikrarı, ailevi durumu ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak ünlü ismi ifadesinin ardından serbest bıraktı. Kılıçcı, adliyeden ayrılırken sürecin takipçisi olacağını belirtti.

DHA