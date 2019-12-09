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  3. 09 Aralık 2019 16:11

Adını Feriha koydum ile tanınmıştı... İnanılmaz değişim

Bir dönemin en popüler dizisi olan Adını Feriha Koydum dizisinde oynayan Sedef Şahin'in son hali herkesi şaşırttı.

Adını Feriha koydum ile tanınmıştı... İnanılmaz değişim
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Bir dönemin en çok aranan çocuk oyuncularından Sedef Şahin en son Diriliş Ertuğrul'da Maria karakterini canlandırmıştı. Ancak kısa süre içerisindeki büyük değişimi akıllara 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını getirdi.

Sedef Şahin bir dönemin en çok aranan çocuk oyuncularından biriydi. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerine döneminde en popüler dizilerinde sürdürdü.

Adını Feriha Koydum'da canlandırdığı Cansu karakteri ile yıldızını parlatan Sedef Şahin, en son Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria karakterini canladırmıştı.

Üzerinden çok zaman geçmedi ancak Sedef Şahin yine de çok değişti.

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