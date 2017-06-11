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  3. 11 Haziran 2017 14:17

Adirana Lima'dan sürpriz Türkiye açıklaması

Antalya'da podyuma çıkan Adriana Lima, ''Türkiye'ye yerleşir misiniz ?'' sorusuna yanıt verdi.

Adirana Lima'dan sürpriz Türkiye açıklaması
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Adriana Lima Antalya'da Adriana Lima Antalya'da

Antalya'da düzenlenen bir etkinliğe katılmak için Türkiye'ye gelen Adriana Lima, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Parlak cildinin sırlarını anlatan Lima, yağ kullanmayı sevdiğini ve sürekli gül suyu kullandığını söyledi

ANNELİK NASIL BİR DUYGU
Annelik konusunda gelen bir soruya yanıt veren Brezilyalı model, "Şahsen dünyanın en güzel annesi olduğumu düşünmüyorum. Anne olmak gerçekten çok güzel bir şey." dedi.

TÜRKİYE'YE YERLEŞECEK Mİ
Adriana Lima, Türkiye'ye yerleşeceği iddialarının hatırlatılması üzerine "Türkiye harika bir ülke, neden olmasın. Yakın gelecekte olabilir. Tekrar gelmek isterim." diye konuştu.

antalya , türkiye , adriana lima