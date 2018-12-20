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  3. 20 Aralık 2018 14:41

Adli Tıp'tan Sıla-Ahmet Kural açıklaması

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Sıla ile Ahmet Kural'ın darp soruşturmasıyla ilgili "Bahsi geçen Adli Tıp Kurumu raporu, kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir'' açıklamasını yaptı.

Adli Tıp'tan Sıla-Ahmet Kural açıklaması
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Sıla ile Ahmet Kural arasındaki darp soruşturması dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlandığı öne sürülen raporun gerçeği yasıtmadığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

'GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu Savcılığa gönderildi; raporda görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı bildirildi' ifadeleri, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış böyle bir rapor olmadığından gerçekleri yansıtmamaktadır.

Adli Tıp Kurumu'ndan söz konusu görüntülere yönelik herhangi bir inceleme talep edilmemiş olup, atıfta bulunulan rapor, kurumumuz tarafından hazırlanmış bir rapor değildir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kuralarasında yaşanan darp olayına ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık Kural hakkında 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Basit yaralama' suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede Kural'ın 5 yıla kadar hapsi istendi. 

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