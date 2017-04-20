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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ''YSK'NIN KARARI KESİN, BU İŞ BİTTİ''
  1. 20 Nisan 2017 16:53

Adnan Oktar'dan olay olacak Erdoğan paylaşımı

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tayyip Hocam yanında dekolte kadınlarla konserlere katılsın; hükümetin önceliği bu olmalı" dedi.

Adnan Oktar'dan olay olacak Erdoğan paylaşımı
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Adnan Oktar, ''Dekolteye saygı, sanata teşvik, güzelliği ön plana almak ve kaliteyi yükseltmek hükümetin önceliği olmalı. Büyükşehirlere ulaşmanın yolu bu" dedi.

"Tayyip Hocam gençlerle konserlere katılsın yanında dekolte kadınlar da bulunsun" diyen Oktar, "Putin'in modernlik anlayışı güzel, kiliseye gidiyor sonra gençlerle dans ediyor, spor etkinliğine katılıyor'' ifadesini kullandı.

Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Adnan Oktar, şöyle devam etti:

''Başörtülünün de dekoltenin de eşit saygı gördüğünün çok iyi vurgulanması gerekir. Dekolteye karşı olan denize girene de karşı olur, bu bir süre sonra insanların hayatımıza karışılacak diye endişe duyulmasına sebep olur. O yüzden başörtülü ve dekolteyi eşit ön plana çıkarmak önemli.''

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