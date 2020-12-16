Adriana Lima'nın son hali şoke etti

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Eski top model Adriana Lima, Sırp basketbolcu Marko Jaric ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sienna Jaric ile birlikte Miami'de görüntülendi.
KIZI İLE YÜRÜYÜŞ YAPARKEN OBJEKTİFLERE TAKILDI
Victoria's Secret'ın eski mankeni Adriana Lima, uzun süredir Miami'deki evinde kalıyor. Zamanının çoğunu çocukları ile geçiren Lima, hafta sonu kızı Sienna Jaric ile yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.
MAKYAJSIZ OLMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Siyah spor kıyafetleri ve terlik giydiği görülen Lima, günlük egzersizlerini tamamladı. Genellikle bakımlı halleriyle dikkat çeken 39 yaşındaki Adriana Lima'nın günlük kıyafetleri içinde makyajsız olması dikkatlerden kaçmadı.
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