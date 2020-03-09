Afili Aşk'ın final tarihi belli oldu

İkinci kez gün değiştirmesine rağmen istenilen reytinglere ulaşamayan Afili Aşk ekrana veda ediyor. Son olarak Zalim İstanbul dizisinin fişini çeken kanal bu defa da Afili Aşk için final kararı aldı.

AFİLİ AŞK NEDEN BİTİYOR?

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı Afili Aşk dizisinde senaryo konusunda sıkıntılar yaşandı. İlk bölümüyle Haziran 2019'da ekrana gelen romantik komedi dizisi yeni sezonda gün değiştirdi. Kanal D önce Çarşamba'dan Cumartesi'ye, sonra da Perşembe gününe alarak diziyi sürdürmek için elinden geleni yaptı. Fakat reytinglerde bir düzelme olmayınca Afili Aşk dizisi için final kararını alındı.

AFİLİ AŞK FİNAL NE ZAMAN?

Afili Aşk 19 Mart Perşembe günü ekrana gelecek olan 38. bölümü ile final yapacak.

Afili Aşk'ın senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı dizide, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk başrollerde yer alıyor. Dizide diğer rolleri Altan Erkekli, Benian Dönmez, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Serkay Tütüncü, Asena Tuğal, Uğur Uzunel, Zeynep Tuğçe Bayat’ın paylaşıyordu.

AFİLİ AŞK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.