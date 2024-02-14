Afra Saraçoğlu çocuklk fotoğrafını paylaştı
Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı.
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Instagram hesabından hayranlarını şaşırtan bir sürpriz yaptı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son olarak çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Saraçoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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