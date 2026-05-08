Afra Saraçoğlu’ndan Katy Perry’e sosyal medyayı sallayan tehdit

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, Bakü Grand Prix'si için Azerbaycan'a geleceğini müjdeleyince, komşudan ilk tepki Afra Saraçoğlu'ndan geldi. Perry’nin paylaşımına "İstanbul'a gel yoksa seni engelleyeceğim" yorumunu bırakan ünlü oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.

Pop müziğin kraliçelerinden Katy Perry’nin 10. Bakü Grand Prix'si kapsamında konser vereceğini duyurması, Türk hayranlarını ve ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’nu harekete geçirdi. Saraçoğlu, Perry’nin duyurusuna kayıtsız kalamayarak herkesi güldüren bir yorum imza attı.

"Gelmezsen Engellerim!"

Hit şarkıları ve devasa sahne şovlarıyla tanınan Katy Perry, sosyal medya hesabından Bakü konserini duyurduğunda, altına binlerce yorum yağdı. Bu yorumlar arasında en dikkat çekeni ise Afra Saraçoğlu’nun, "İstanbul'a gel yoksa seni engelleyeceğim" çıkışı oldu. Oyuncunun bu esprili "tehdidi", kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri tarafından "Gerçek bir hayran tepkisi" olarak yorumlandı.

Bağlar 2020 Yılına Dayanıyor

Katy Perry ile Afra Saraçoğlu arasındaki bu etkileşim aslında bir tesadüf değil. İkilinin yolları ilk kez 2020 yılında sanal dünyada kesişmişti. Saraçoğlu’nun hayranları, güzel oyuncunun bir fotoğrafına Perry’nin 'Daisies' şarkısı için tasarlanan özel filtreyi uygulamış, bu görsel bizzat Katy Perry tarafından beğenilmişti.

Konser Bekleyişi Sürüyor

Azerbaycan’a kadar gelecek olan Perry’nin rotasını İstanbul’a çevirip çevirmeyeceği merak konusu olurken, Afra Saraçoğlu’nun bu samimi çıkışı Türk hayranların da sesi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Afra haklı, artık bir İstanbul konseri şart" diyerek kampanyaya destek verdi.