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''Ah Nerede'' dizisinde Hulusi Kentmen'i kimin canlandıracağı belli oldu

''Ah Nerede'' dizisinde Hulusi Kentmen'i kimin canlandıracağı belli oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan 'Ah Nerede''nin dizi versiyonu çok yakında ekranlarda olacak. İşte Ah Nerede dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Orhan Aksoy’un 1975 yapımı 'Ah Nerede' filminin dizi uyarlaması için kolları sıvayan 10. Ev yapım şirketi oyuncu seçimlerine devam ediyor. Dizide, Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Hulusi Kentmen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi Yeşilçam’ın efsane isimlerin rollerini kimlerin canlandıracağı merak konusuydu. 

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Bülent İşbilen’in yönetmen koltuğuna oturacağı ‘Ah Nerede’ dizisinde, Hulusi Kentmen’in yani Ferit’in babası rolünü usta oyuncu Tarık Pabuççuoğlu oynayacak.

Şükriye Atav’ın hayat verdiği Ferit’in annesi rolünü ise Ayşe Kökçü canlandıracak. Dizinin başrol oyuncuları ve kanalı da önümüzdeki günlerde belli olacak.

TV100

Etiketler ah nerede dizi hulusi kentmen
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