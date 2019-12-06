Ahmet Kaya'nın ailesinden sürpriz hamle

Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği Baba Parası filmi, 1 Ocak’ta vizyona giriyor. Komedi ile aksiyonu başarıyla harmanlayan filmde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin gibi usta isimlerle birlikte Devrim Yakut da başrolde oynuyor. Yakut’u filmde ‘fena anne' rolüyle izleyeceğiz.

‘ÖNCE EZBERİMİ BOZDUM!’

Daha önceki sevgi dolu, fedakâr anne tiplemelerinin tam zıttı bir rolle hayranlarının karşısına çıkacak olan usta oyuncu, Baba Parası’ndaki rolüne, senaryoyu ilk eline aldığı andan itibaren büyük bir titizlikle hazırlandığını söyledi. Yakut, bu hazırlığı ve set sürecini şöyle anlattı;

“Her film özel bir emek ve hazırlık istiyor. Ancak, Baba Parası için farklı bir hazırlık süreci geçirdim. Çünkü, canlandırdığım anne tiplemesi, benim için de yeniydi. Hırslı, sınırlarını kestiremeyeceğiniz, tehlikeli, deli dolu bir anne. Büyük para devreye girince gözü evladını bile görmüyor. Böyle bir kişilik, haliyle tasavvurların, ezberlerin ötesinde olmalı. Öyle de oldu ama o anneden ben bile tiksindim. Kendimi ve filmlerimdeki tiplemeleri ters yüz ederek başladım işe. Çekimler de çok keyifli geçti. Daha sonra bazı sahnelerimi seyredince kendime inanamadım!” TR 40 33 Productions'ı yapımcılığını üstlendiği Baba Parası’nda; Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş rol alıyor.

