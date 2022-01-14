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Ahmet Kural hapis yatacak mı ?

Ahmet Kural hapis yatacak mı ?

Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki dayak davasında mahkum olan Ahmet Kural'ın hapse girip girmeyeceği merak konusu olmuşken, açıklama Kural'ın avukatından geldi.

Oyuncu Ahmet Kural-şarkıcı Sıla davasında bu hafta önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen mahkumiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvuruları karara bağlandı.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Kural'ın avukatı Sibel Aydın, "Bizim için hukuki süreç devam ediyor" diyerek şöyle devam etti:

"Karar sonucu müvekkilim Ahmet Kural'ın aldığı ceza ertelendi. Dava sonucu kamuoyu tarafından net anlaşılsın diye söylemek istiyorum, müvekkilim Ahmet Kural hapse girmeyecek. Hukukun müvekkile tanıdığı bütün hakları sonuna kadar kullanacağız. Hukuki süreç henüz bitmedi, gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkını da kullanacağız. Adalete güvenimiz tam."

 

(Kaynak)

Etiketler ahmet kural dava mahkeme hapis
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