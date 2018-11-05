2. Abdülhamid'in torunundan çılgın dolar tahmini
2. Abdülhamid'in torunundan çılgın dolar tahmini
Kandilli Rasathanesi'nden kritik tsunami açıklaması
Kandilli Rasathanesi'nden kritik tsunami açıklaması
Kriz yok diyenlere duyurulur: Dev santralde elektrik üretimi durduruldu
Kriz yok diyenlere duyurulur: Dev santralde elektrik üretimi durduruldu
Türkiye'ye internet müjdesi: Adil Kullanım Kotası kalkıyor
Türkiye'ye internet müjdesi: Adil Kullanım Kotası kalkıyor
200 saatte inanılmazı başardı ! Çok şaşıracaksınız...
200 saatte inanılmazı başardı ! Çok şaşıracaksınız...
Enflasyon rakamlarının ardından dolarda son durum
Enflasyon rakamlarının ardından dolarda son durum
Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı
Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı
İstanbulluya müjde ! Yeni metro hattının açılış tarihi belli oldu
İstanbulluya müjde ! Yeni metro hattının açılış tarihi belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 05 Kasım 2018 14:09

Ahmet Kural ifade vermek için adliyede !

Sevgilisi Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural, ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Ahmet Kural ifade vermek için adliyede !
A+ A-

Oyuncu Ahmet Kural, sanatçı Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. Ahmet Kural öğleden sonra avukatı Sibel Aydın ile birlikte Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, ifade vermek için savcının bulunduğu kata çıktı. Kural'ın ifade verme işlemi başladı. Kural gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



OLAYIN GEÇMİŞİ
Sanatçı Sıla geçtiğimiz perşembe günü avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuş, Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı. Soruşturma savcısı da Ahmet Kural'ı ifade vermeye çağırmıştı.

sila , ahmet kural
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM