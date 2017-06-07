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  3. 07 Haziran 2017 11:00

Ahmet Kural ve Sıla aşkının fotoğrafı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programında Ahmet Kural ve Sıla aşkının ilk görüntüsü paylaşıldı.

Ahmet Kural ve Sıla aşkının fotoğrafı
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Geride bıraktığımız mayıs ayının son günlerinde magazin kulislerinde konuşulmaya başlayan Ahmet Kural ve Sıla aşkı şimdiye kadar bir fotoğrafla resmileştirilememişti. Beklenen kare, Aramızda Kalmasın programında ortaya çıktı. Geride bıraktığımız ay Bodrum’da bir mekanda baş başa yemek yiyen ikilinin aşkı o zamandan bu yana konuşulmayı sürdürse de tarafların sessizliği ve ortaya çifte dair bir fotoğrafın çıkmaması kafaları karıştırmıştı. Merakla beklenen aşk fotoğrafı Aramızda Kalmasın programında yayınlandı ve böylece ikilinin birlikteliği de böylelikle ispatlanmış oldu.

İşte o fotoğraf:

 

sıla , ahmet kural