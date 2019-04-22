Ahmet Kural'a Sıla'ya darp davasında hapis cezası !

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Ahmet Kural'ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural'ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. . Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" dedi. Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

SILA'NIN AVUKATI: "SUSMAK İYİ BİR FİKİR DEĞİL"

Sıla'nın avukatı yaptığı açıklamada "Mahkeme kasten yaralama ve hakaret suçlarından mahkum etti. Hapis cezasının ertelenmesine karar verildi. Bu karar kesinleşince uyuşturucan almış olduğu 10 aylık cezayla birlikte hapse girecek" dedi.

SILA'DAN İLK AÇIKLAMA

Adliye çıkışı konuşan Sıla ise "Mutluyum. Adalete teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Zor bir dönemdi. Bunun iddia olduğu söylendi, iftiralara uğradım. Ne kadar kuvvetli de olsanız, kolay değil sağlam kalmak. Bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi bir fikir değil. Herkesten cesur ve yürekli olmalarını istiyorum. Yargının adil olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

AHMET KURAL'IN AVUKATI: "KURAL HAPİS YATMAYACAK"

Kural'ın avukatı, "Bütün delillerimiz reddedildi. Son anda çıkan bir tanığımız var. Sıla'nın evden sessizce çıktığını söyledi. Bu tanığı önerdik bu da reddedildi. Temyize gideceğiz. Ahmet Kural hiçbir şekilde hapis yatmayacak" dedi.

AHMET KURAL: "SILA ŞİDDETE EĞİLİMLİ BİRİSİ"

Kural ise mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, "Geçmişte yaptığım bir hata burada karşıma çıkıyor. Hodri meydan ikimize de uyuşturucu testi yapılsın. 18 saat sonra eğlence görüntüleri var. Delillerimiz reddedildi. Bunun bir üst mahkemesi var daha bitmedi. Ceza falan yok bunu söyleyeyim. Asıl kendisi hep kadınlara hem erkeklere fiziksel olarak şiddet uygulamayı çok sever" sözlerini dile getirdi.

DURUŞMADA NELER OLDU?

Ahmet Kural'ın avukatlarının, tanık dinletme ve olay yerinde keşif yapılması talepleri reddedildi. Taleplerin reddedilmesi üzerine Ahmet Kural'ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemede reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Esas hakkındaki savunmalarının sorulması üzerime Kural'ın avukatları, yazılı savunmaları tekrar ettiğini belirtti. Kural'ın Avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, adil yargılanmadığını savunarak, taleplerinin reddedilmesini eleştirdi.

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Ahmet Kural'a son sözü soruldu. Kural'ın avukatları da "Son sözünü soramazsınız. CMK 216 buna manidir. Sormak isterseniz kürsü sizindir" dedi. Kural, "Bana attıkları uyuşturucu kullanıyor iftirasına yönelik ona ve bana test yapılsın. Ben kimseyi darp etmedim, hakaret etmedim. Masumum, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti.

Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.

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