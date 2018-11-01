Ahmet Kural'dan ilk açıklama

Şarkıcı Sıla, daha önce şiddet yüzünden ayrıldığı Ahmet Kural ile tekrar barıştıktan sonra aynı gerekçeyle adliyenin yolunu tuttu.

Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural'ın aşkı magazin dünyasının en çok ilgilendiği konulardan biri olmuştu.

Daha sonra bu aşkın şiddet yüzünden bittiği iddiaları bir anda gündeme oturmuştu.

Ancak son dönemde Sıla ile Ahmet Kural tekrar barıştı.

Bu gelişmelerin ardından Ahmet Kural'dan tekrar şiddet gören Sıla ilişkiyi bitirdi. Bu defa uzaklaştırma kararı için adliyenin yolunu tutan Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu.

İşte Ahmet Kural'ın açıklaması:

Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum.28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!

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Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu: Darp, cebir, şiddet, hakaret, tehdit