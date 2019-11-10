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  3. 10 Kasım 2019 16:08

Ahmet Kural'dan sevgilisiyle ilk paylaşım

Ahmet Kural'ın yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ayrıldığı iddia edilmişti. Kural çıkan iddiaların ardından sevgilisiyle samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Ahmet Kural'dan sevgilisiyle ilk paylaşım
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Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla ile olaylı bir şekilde ilişkisini sonlandırdıktan sonra avukat Çağla Gizem Çelik'le yeni bir aşka yelken açmıştı. 6 aydır birlikte olan çift, ilk kez 'Baba Parası' filminin galasında el ele kamera karşısına çıkmıştı.

Kural ile Çelik'le ilgili ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

"SEVGİLİM DİYE TAKİPLEŞMEK ZORUNDA MIYIZ?"

Konuya açıklık getiren Kural, ayrılmadıklarını dile getirerek, "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" açıklamasını yapmıştı.

Çıkan haberlerin ardından Kural, sevgilisi ile bu eğlenceli pozunu sosyal medya hesabından, "Takibe takip" notuyla paylaştı. Kural'ın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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