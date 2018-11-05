Ahmet Kural'dan yeni açıklama: Asılsız iftira, yargısız infaz

Oyuncu Ahmet Kural, sanatçı Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi. Ahmet Kural öğleden sonra avukatı Sibel Aydın ile birlikte Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukat girişinden adliyeye giriş yapan Kural, üst aranması yapılmadan adliyeye alındı.



Kural daha sonra ifade vermek için savcının bulunduğu kata çıktı. Kural'ın ifade verme işlemi 1,5 saat sürdü.

AHMET KURAL VE AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kural ve avukatı adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.



Ahmet Kural'ın avukatı yaptığı açıklamada, "Kamuoyu ile paylaşmama kararı aldık. Olayı tüm ayrıntılarıyla anlattık. Toplum tek taraflı yönlendirilmiş ve algı yaratılmıştır. Adil yargılanma hakkına herkesin saygı duyması gerekiyor. Sıla hanımın avukatı olan meslektaşımı şikayet edeceğim. Müvekkilimin asılsız iddialar hakkında yasal sürece yarından itibaren başlıyoruz" dedi.

KURAL: "ASILSIZ İFTİRA YARGISIZ İNFAZ"

Ahmet Kural ise konuyla ilgili şöyle konuştu: "Konuyla ilgili açıklamalarımı sadece resmi makamlara yapacağımı belirttim. Bu doğrultuda da içeride ifademi verdim. Türk adaletine güveniyorum. Yargı süreci devam ediyoır. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Böyle bir konuyla adım anıldığı için; anılmasını hiç istemediğim bir konu. Anıldığı için herkesten bir kez daha çok özür diliyorum. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır"





OLAYIN GEÇMİŞİ

Sanatçı Sıla geçtiğimiz perşembe günü avukatı Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuş, Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı. Soruşturma savcısı da Ahmet Kural'ı ifade vermeye çağırmıştı.

SILA'NIN İFADESİ

Sıla ifadesinde, "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı" dedi.

İfadesinde evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural’ın tekrar kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten Sıla, bu sırada üstün başının parçalandığını, zar zor kapıyı açıp kaçtığını ifade etti. Sıla panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü tarafından kurtarıldığına söyledi. Olaydan hemen sonra eve gittiğini, evindeki hizmetçisinin de kendisini görünce şoka girdiğini belirten Sıla, onları da tanık gösterdi. Sıla, saldırıya ilişkin olarak karakola gidip darp raporu aldı. Vücudundaki morluklar tespit edildi ve ünlü şarkıcı daha sonra savcılığa başvuruda bulundu.

AHMET KURAL'IN AÇIKLAMASI

Ahmet Kural da şu açıklamayı yapmıştı: Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!