  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ahmet Kural'ın avukatıyla dansı sosyal medyada olay oldu

Ahmet Kural'ın avukatıyla dansı sosyal medyada olay oldu

Oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Çelik'in eğlenceli anları sosyal medyada gündem oldu.

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Ahmet Kural'ın zaman zaman eğlenceli anları sosyal medyaya yansıyor.

Çağla Gizem Çelik, sevgilisi Ahmet Kural ile eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Haberler.com'un aktardığına göre Çağla Gizem, sevgilisi Ahmet Kural ile yaptığı eğlenceli dansı "Saçlarını tekrar uzat canım sevgilim savuralım" başlığı ile paylaştı.  

Etiketler ahmet kural avukat dans tarkan video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emniyet'ten ayçiçek yağı paylaşımları için işlem başlattı
IMDb ''geçen haftanın en popüler 30 dizisi''ni seçti! Zirvede genç bir kız var!
Survivor yarışmacılarının maaşları ortaya çıktı! İşte haftalık kazançları...
Habertürk canlı yayında skandal sözler: ''Bizim erkekler Ukraynalıları bekliyor ama...''
Yer: Denizli... Makatına dinamit bağlayıp kendini havaya uçurdu
Stresin doğal ilacı mutfağınızda saklı! İşte mutluluk veren besinler
Polisi şehit etmişti... Cezaevinde ölü bulundu
Fenerbahçe, Trabzon maçı karıştı: 1 kırmızı kart, 2 gol, hakeme saldırı girişimi...
AK Partili Tayyar'dan fahiş fiyat tepkisi: ''Bunun siyasi faturası ağır olur''
Abdullah Avcı: ''Bizim kredimiz çok fazla''