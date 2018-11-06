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  3. 06 Kasım 2018 12:56

Ahmet Kural'ın komşusu o gece yaşananları anlattı

Sıla’nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından dövüldüğü gece arkadaşına WhatsApp’tan “Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor” diye yazan Hatice Zeynep T. soruşturmada tanık oldu.

Ahmet Kural'ın komşusu o gece yaşananları anlattı
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Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre genç kız ifadesinde şöyle dedi: “Biz Kural’ın bir kadınla tartıştığını, tokat attığını duyuyorduk. Fakat bunun Sıla olduğunu anlamadık. Dayak seslerinin yanında Kural, küfür ettikten sonra "Seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun” dediğini iddia etti.

"Sürekli bahçe ile ev arasında sesler gidip geliyordu. Kapı çarpma sesleri duyduk. Bir ara içerideki kadın ‘Ahmet yapma içeri geçmek istemiyorum’ dedi. Bir saat sonra araç gelince kadın evden çıkıp aracına bindi ve sesler kesildi.”

 

Hürriyet

ahmet kural , sıla , sıla gençoğlu , dayak
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