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  3. 09 Kasım 2018 09:50

Ahmet Kural'ın menajerinden dikkat çeken itiraf

Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle savcılığa ifade veren Ahmet Kural'ın menajeri Dilek Tözen, "Mentorlar, profesyonel yardım temelinde yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyor" dedi.

Ahmet Kural'ın menajerinden dikkat çeken itiraf
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Güzel şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun savcılığa giderek "Ahmet Kural beni darp etti" suçlamasıyla başlayan ve Türkiye'yi sarsan "dayak" iddialarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Daha önceki sevgilisine ve Sıla'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'ın menajeri Dilek Tözen, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e konuştu.

Tözen'in "Bugüne kadar hiç psikolojik yardım aldın mı? Almayı düşünüyor musun?" sorusuna verdiği yanıt şu oldu:

Açıklamasında belirttiği ‘Gerekli dersleri çıkardım. Bundan sonra bu gerekleri yerine getirmek için çalışacağım' kapsamında, kendine yeni bir yol haritası çiziyor. Daha önce psikolojik bir yardım almadı. Ama şimdi mentorlar, profesyonel yardım temelinde yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyor.

 

Ertuğrul Özkök'ün yazısı için tıklayın...

ahmet kural , sıla gençoğlu , profesyonel yardım
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