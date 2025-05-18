Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin’in (93) kalça kemiği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Mekin’in ameliyata alınacağı bildirildi.
1980 yılından beri Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Mekin’in ameliyata alınacağı öğrenildi. (DHA)
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol