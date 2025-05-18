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Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
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Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin’in (93) kalça kemiği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Mekin’in ameliyata alınacağı bildirildi.

1980 yılından beri Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Mekin’in ameliyata alınacağı öğrenildi. (DHA)

DHA

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Etiketler ahmet mekin yeşilçam kalça kemiği
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