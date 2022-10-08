Ahu Yağtu: Cem Yılmaz'la nafaka davamız sürüyor
Eski eşi Cem Yılmaz ile nafaka davası süren ünlü oyuncu Ahu Yağtu açıklamalarda bulundu.
3 sezondur “Kardeşlerim” dizisinde rol alan ünlü manken Ahu Yağtu bir derginin ödül törenine katıldı.
Yağtu dizi çekimlerin çok yoğun geçtiğini anlattı.
Ahu Yağtu geçen sene aynı törende Aybüke Pusat’a ödül vermek için sahneye doğru ilerlerken düştüğü anı hatırlattı ve gülmeye başladı.
Öte yandan Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz’ın açtığı nafaka indirim davasının da devam ettiğini belirtti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol