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Ahu Yağtu: Cem Yılmaz'la nafaka davamız sürüyor

Ahu Yağtu: Cem Yılmaz'la nafaka davamız sürüyor

Eski eşi Cem Yılmaz ile nafaka davası süren ünlü oyuncu Ahu Yağtu açıklamalarda bulundu.

3 sezondur “Kardeşlerim” dizisinde rol alan ünlü manken Ahu Yağtu bir derginin ödül törenine katıldı.

Yağtu dizi çekimlerin çok yoğun geçtiğini anlattı.

Ahu Yağtu geçen sene aynı törende Aybüke Pusat’a ödül vermek için sahneye doğru ilerlerken düştüğü anı hatırlattı ve gülmeye başladı.

Öte yandan Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz’ın açtığı nafaka indirim davasının da devam ettiğini belirtti.

Etiketler ahu yağtu ödül töreni
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