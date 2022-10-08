Ahu Yağtu: Cem Yılmaz'la nafaka davamız sürüyor

Rusya'nın ''Saldırı olursa kıyamet olur'' dediği köprüde patlama

Popstar yarışmasıyla ünlenmişti... Ünlü şarkıcı ikinci kez anne oldu

Emeklilik hayali kuranlara kötü haber! EYT'de yaş sınırı belli oldu

ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye tehdit gibi mesaj

Bir zam haberi daha... Tarih verildi!

3 günde 3 kez zam gelen motorine bir zam daha