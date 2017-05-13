Ahu Yağtu pişti oldu

Ünlüler, TV platformu Netflix’in Taksim Grand Pera’da yapılan davetine akın etti. Şıklık yarışının yaşandığı geceye ilk gelenlerden biri, Ahu Yağtu oldu.

Oyuncu, gazetecilerin “Eski eşiniz Cem Yılmaz’ın yeni sevgilisi Merve Çağıran da burada” sözleri üzerine şaşkınlık yaşadı. “Kendisini tanımıyorum, haberim yoktu” diyen oyuncu, geceyi erken terk etti.

Yollarını ayıran Hande Erçel ve Ekin Mert Daymaz, davete ayrı ayrı katıldı. Erçel’in mekana gelmesiyle, otelden ayrılan Daymaz, muhabirlerlerin özel hayatıyla ilgili sorularını “Konuşmak istemiyorum, bunları Hande’ye sorun” diyerek geçiştirdi.