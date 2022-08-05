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Ajda Pekkan koronavirüse yakalandı

Ajda Pekkan koronavirüse yakalandı

76 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Pekkan, hastalığı hafif geçirdiğini belirtti.

Koronavirüs vakaları yeniden yükselmeye başladı. Virüs, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimlerinden de pek çok kişiye de bulaştı. Bu isimlerden biri de Ajda Pekkan oldu.

 Bodrum'da sahneye çıkan ve iki saat boyunca şarkı söyleyen Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı.

 Basına yansıyan haberlerin ardından Pekkan, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"İYİLEŞME SÜRECİNDEYİM"

Pekkan şunları söyledi:

Tüm dostlarıma ve sevenlerime;

Üç gün önce soğuk algınlığı belirtileri ile başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan, güzel dileklerini ve şifa dualarını gönderen yanıt veremediğim tüm sevenlerim, arkadaşlarım ve dostlarıma...

Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu bildirmek istiyorum.

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımla.

Etiketler ajda pekkan koronavirüs
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