  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ajda Pekkan Photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü

Ajda Pekkan Photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü

Ajda Pekkan Photoshop'u abartınca sosyal medyanın diline düştü

Geçirdiği estetik operasyonlarla bilinen başarılı şarkıcı Ajda Pekkan, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

Pandeminin etkisinin azalması ve normalleşmeye geçilmesiyle birlikte Süper Star Ajda Pekkan da sahnelere geri döndü.

Sevenlerinin karşısına panter desenli ve siyah kuşaklı bir elbise ile çıkan Süper star, "Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söyleyince kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.

Pekkan'ın sahnede çekilen fotoğrafına photoshopla gençleştirme yapılması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Pekkan'ı görenler "Bu kim?", "Estetikten sonra photoshopun da ayarı kaçmış." gibi yorumlar yaptı.

Etiketler ajda pekkan photoshop
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korona virüs aşısını reddedenlere kötü haber: Yeni kısıtlama geliyor
Altın yeniden yükselişte... Dolar ve Euro zirvede!
Delta varyantı için en kapsamlı araştırma yayınlandı! Sonuç hiç iç açıcı değil...
Koca'dan Kurban Bayramı'na ek tedbir gelecek mi ? sorusuna yanıt
Bilim Kurulu'ndan istifa eden Prof. Dr. 4. dalga için tarih verdi
Çiftlik Bank vurgunuyla kaçan Tosuncuk'un cebinden çıkan para
Erdoğan ''en ucuz benzin bizde'' dedi, sosyal medya ayağa kalktı
Jakuzi paylaşımını çabuk unuttu... Mine Tugay'dan ''bikinili poz'' önlemi
5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığa meydan dayağı
160 bin TL'den başlıyor... İşte Türkiye'nin en ucuz 0 km otomobilleri