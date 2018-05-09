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  3. 09 Mayıs 2018 07:50

Ajda Pekkan ''rencide oluyorum'' deyip şikayetçi oldu

Ajda Pekkan, ''Ailesi genç sevgilisini istemiyor'' şeklinde çıkan haberlerin ardından soluğu savcılıkta aldı.

Ajda Pekkan ''rencide oluyorum'' deyip şikayetçi oldu
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Süperstar Ajda Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük eski aşkı Bülent Çavuşoğlu'na iki yıl aradan sonra geri dönmüştü. Çavuşoğlu, Ajda Pekkan'ın İstanbul-Bahçeköy'deki 30 milyon liralık villasına yerleşmişti. Medyada yer alan haberlere göre Pekkan; genç sevgilisi yüzünden kardeşi Semiramis Pekkan'la karşı karşıya gelmiş ve ailesi Pekkan'ın sevgilisini istememişti. Ünlü yıldız, medyada yer alan haberlerin ardından savcılığa başvurarak çıkan haberler nedeniyle kişiliğinin zedelendiğini ileri sürdü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Haberlerde sevgilisiyle arasındaki yaş farkı nedeniyle rencide edildiğini beyan eden Pekkan, huzur ve sükununu bozan ve kendisini küçük düşüren bu haberleri yapanların cezalandırılmasını istedi. Süperstar'ın ihbarı sonrası, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah

ajda pekkan
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