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Ajda Pekkan'dan hocasına vefa! Hastanede ziyaret etti

Ajda Pekkan'dan hocasına vefa! Hastanede ziyaret etti

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, 99 yaşındaki müzisyen İlham Gencer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

99 yaşındaki yaşayan çınar İlham Gencer geçtiğimiz ramazan ayında oruç tutmuş ve ilerleyen yaşının orucu kaldıramaması sonucu rahatsızlanmıştı. Bir süredir Bodrum'daki özel bir hastanede tedavi gören Gencer, yetiştirdiği meslektaşları tarafından unutulmadı.

AJDA PEKKAN ZİYARET ETTİ
Vefalı olduğu gösteren Ajda Pekkan'ın uzun yıllardır oruç tuttuğu için vücut direnci düştüğünden dolayı hastanede tedavi gören İlham Gencer'i sık sık ziyaret ettiği öğrenildi. Pekkan, önceki gün de "Hocam" dediği Gencer'i ziyarete giderek fotoğraf çektirdi.

100 YAŞINA BASACAK
Yaşayan ve ebediyete intikal eden birçok sanatçı ve şarkıcı ile çalışmalar yapan cumhuriyet ile yaşıt Bozkurt İlham Gencer 30 ağustos tarihinde 100 yaşına basacak. Çok arzu ettiği Devlet sanatçılığı unvanını alamayan İlham Gencer'in tek dileğinin 100 yaşını görmek olduğu biliniyor.

SnobMagazin

Etiketler ajda pekkan ilham gencer
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