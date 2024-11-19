Ajda Pekkan'dan Zeki Müren için olay sözler: ''Faşist yüzünü ilk orada gördüm''

Türkiye'nin divası Ajda Pekkan, sanat güneşi Zeki Müren ile birlikte çalıştığı yıllara dair yaptığı "O faşist ruhu ilk orada gördüm" açıklaması olay oldu.

Ajda Pekkan, Gain'de yayınlanan 'Mazhar Alanson ile Misafir' programına katıldı. Zeki Müren’in kendisine verdiği desteği anlatan Pekkan şunları anlattı:

"Müthiş şeyler öğrendim sahne arkasında. Kulis nedir, neler yapılıyor, neler dönüyor? Okuldu benim için. O beni hep katalizör olarak kullanırdı. İyi manada söylüyorum. 'Ajda olmazsa ben çıkmam', 'Ajda olmazsa ben gitmem', öyle bir tutkusu vardı..."

"BENİM İÇİN MÜREN ÜTOPİK BİR ŞEYDİ"

"En ufacık bir gülümseme bana tatlı geliyordu. Zeki Müren benim için ütopik bir şeydi. İki film çekmişim diye kendimi bir şey zannetmedim ama sonradan şarkı söylemeye başlayınca, onun o yakınlığı beni çok etkiledi."

Zeki Müren'in sinirli olduğu zaman nasıl tepki verdiğini şöyle anlattı:

"Onun sinirli olduğu zamanı görmemen gerekiyordu. Gördüm ne yazık ki. Bir mikrofon hadisemiz oldu, çok fena. AKG mikrofon vardı o zamanlar. Onunla şarkı söylüyorum ama sesim bana boğuk geliyor. Şeref ve Gürsel vardı arkada. Onlara dedim ki 'Bana biraz eko verir misiniz?' Birazcık böyle derinlik istiyorum..."

"O FAŞİST RUHU İLK ORADA GÖRDÜM"

"O zamanlar müzik terminolojisini de bilmiyorum, sadece eko biliyorum. 'Tabii' dediler, verdiler. Bitirdim programı, tam içeri giriyorum, arkada kıyamet kopuyor. Dayak yiyor çocuklar. 'Niye verdiniz ekoyu' diye. O faşist ruhu ilk orada gördüm. Biz öyle büyüdük zamanında. Ama ben bunu bile tatlılıkla karşılıyorum. Demek ki oyunun kuralları öyle."