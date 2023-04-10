AK Parti'den 5. kez ret yiyen İbrahim Tatlıses'ten ilk açıklama

İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin milletvekili aday listesinde yine yer bulamadı. 5'inci kez reddedilen Tatlıses, ''Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan'' paylaşımını yaptı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı zaman kalırken, sanat dünyasından da pek çok ünlü isim milletvekili adaylığı için partilere başvuru yaptı. AK Parti'den daha 4 kez milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, 5'inci kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak Tatlıses, son başvurusunda da hüsrana uğradı.

"BENİM MESELEM SAYIN ERDOĞAN"

Daha önce AK Parti'den 4 kez milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, bir kez daha aday listesine alınmadı. Şanlıurfa'daki 14 kişilik listeye İbrahim Tatlıses giremedi. Listelerin açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan sanatçı, "Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan. Gerisi tegoti, çıgoti" ifadelerini kullandı.

"URFA'M İÇİN 50 KERE ADAY ADAYI OLDUM, 100 DEFA DAHA OLURUM"

Geçmişte 4 defa Ak Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses, 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmıştı. Evraklarını teslim ettikten sonra açıklama yapan Tatlıses, "Urfa'ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa'm için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa'nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa'ya hizmet etmek. Şanlıurfa siyasetine yeni bir soluk getirmek. Anlayacağınız hep Şanlıurfa hep Şanlıurfa diyorum. Yine diyorum ben Şanlıurfa'ya hizmet soluğu getireceğim sanatta Şanlıurfa'ya hizmetim belidir. Şimdi siyasi hizmet getirmeye talibim. Eğer Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse, bende şahsım adına hiçbir hemşerimi yarı yolda bırakmayacağım. Sizin nezdinizde söz veriyorum. Şanlıurfa'ma güzel eserler ve güzel hizmetler bırakmak istiyorum. Şanlıurfa'nın sorunlarını cesurca dile getireceğim" demişti.