Akrep dizisi ekranlara veda ediyor
Başrollerini Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın paylaştığı Star TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Akrep ekrana ara veriyor.
Star TV'de yayınlanan, başrollerini Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın paylaştığı Akrep dizisi ekrana ara veriyor. Akrep dizisinin merakla beklenen 16. yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.
Akrep dizisinin 16. yeni bölümü, 25 Mart Perşembe akşamı ekrana gelmeyecek. Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu Akrep dizisinin neden yayınlanmayacağı hakkında ise açıklama yapıldı.
25 Mart Perşembe akşamı ise Star TV'de Akrep dizisi yerine Canavar Kamyonlar isimli film ekrana gelecek.
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