Akrep Nalan'dan hayranlarını üzen haber

Bir döneme damga vuran isimlerden Akrep Nalan, önceki gün Bebek trafiğinde objektiflere yansıdı.

"ARTIK EMEKLİYİM, BENDEN GEÇTİ"

Kırmızı ışıkta beklerken köpeğini kucağına alan şarkıcı, meraklı bakışları üzerinde topladı. Herhangi bir projesi olmadığını söyleyen sanatçı, "Artık emekliyim, benden geçti" dedi.

AKREP NALAN KİMDİR?

Akrep Nalan, 26 NİSAN 1954'de Ankara Yenimahalle'de Hasibe ve Vasfi çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Esas adı Füsun Nalan Açın'dır. Akrep Nalan, eğitimine Ankara Bahçelievler Alparslan ilkokulunda başladı sonrasında ise, Ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesinle devam ederek tamamladı.

1972-1980 Yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikasında, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikasında ve İnterfarma Anonim Şirketinde muhasebecilik yaptı.

Muhasebecilik yaptığı yıllarda Ankara Sanat Evinde tiyatro çalışmaları oldu. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Sahne tozunu yutunca; muhasebecilik tüm cazibesini yitirdi ve tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı. Ankara'da barın arkasında çalışan ilk bayan oldu.

Barmaidlik yaptığı dönemlerde de barın arkasında zaman zaman şarkı söylerdi, böyle böyle küçük bir dinleyici kitlesi de oluşmuştu. Daha sonraları Hakkı Çağdaş'ın desteği ile 1980 senesinde Goldfinger gece kulübünde profesyonel olarak sahneye çıktumda Efe Barda bir tek gitar eşliğinde şarkılarını söylemeye devam etti.

Dinleyici kitlesi; Bodrumda sahneye çıktığı Pirinç Otel, Ünlü Otel ve Paradice gibi yerlerde daha da genişlemişti. Ve bunların ardından İstanbul'a geldi. Shu Bar, Hopaopa, Nişantaşı Club Stnb, Küfe bar, Bianca, Marca Restaurant, Şişli Elit Resıdance, Coco à gogo, gibi çeşitli klüplerde iş yaptı.

1991 yılında "Dağ Çiçeği" isimli ilk albümünü çıkardı. Daha sonra 1996 yılında "Zil Zurna Sevdalar" isimli ikinci albümünü piyasaya çıkardı.

İki sinema filminde ve dört de televizyon dizisinde aktrislik denemesi oldu.

1993 Ocak tarihinde Nurseli İdiz'in sundugu saklambaç yarışmasına konuk sanatçı aday olarak katılmıştır.

1988 yılında kazara evde köpeği 'Bahtiyar'ın üzerine basarak ölmesine sebep oldu, bundan çok üzüntü duydu.

Akrep Nalan, Jöntürk'ün çıkardığı Şaman isimli albümde Jöntürk'ün "Sun Avucundaki Karanlığı Bana" isimli hip-hop çalışmasına eşlik etti.

2012 nisan ayında reklamcı Ali Taran'ın çektiği Atlas Halı reklam filmlerinde de oynadı.

Akrep Nalan 1978 yılında hayatında ilk defa at yarışı oynamış. Arkadaşlarına nasıl oynanacağını sordu, onlar da atın ismine göre beğendiklerini işaretlemesini söylediler. Oynadığı atlardan birinin adı da akrepti. Meğer o at da sürpriz bir atmış. Ve böyle bir tesadüfle altılıyı tutturdu, 30 bin lira kazandı. O sıralarda Akrep Nalan diye basında çok gündemde olan bir terörist vardı. Ondan esinlenerek, yakın çevresi ve arkadaşları gır gır olsun diye "Akrep Nalan" diye seslenmeye başladılar ona. Böylece Akrep Nalan ismi yapışıp kaldı üzerine. Bu daha sonraki yıllarda da devam etti.

İstanbul'da da evi var ama 1987'den beri de Bodrumda ki evinde yaşıyor. Akrep Nalan şimdiye kadar hiç evlenmedi.

Barikat isimli müzik grubuyla bir düet çalışması oldu.

19 Ocak 2012 tarihinden itibaren İstanbul Bağdat Caddesinde Dijon Bistro Barda sahneye çıktı.

Albümleri :

1991 - Dağ Çiçeği

1996 - Zil Zurna Sevdalar

Filmleri ve dizileri :

1994 - Zirvedekiler (TV Dizisi)

1997 - Baskül Ailesi (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

