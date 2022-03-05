Akrep Nalan'ın mirasını nereye bağışladığı ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren ünlü sanatçı 'Akrep Nalan' lakaplı Füsun Nalan Açın'ın mirasını Nesin Vakfı'na bağışladığı öğrenildi.

Açın, Bodrum’daki evinde solunum yetmezliğinden 67 yaşında yaşamını yitirdi.

Akrep Nalan etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yükselirken, sanatçı için bir paylaşım da, 1973 yılında yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’ndan geldi.

T24'ün aktardığına göre paylaşımda, ünlü sanatçının mal varlığını Nesin Vakfı'na bağışladığı hatırlatıldı.

Vakfın resmi hesabından yapılan paylaşımda, “Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın’ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. Bizim için düşüncelerini bilmezken o meğer bizi ve yaptıklarımızı izler, takdir edermiş. Bir gün arayıp mal varlığını vakfımıza bırakmak istediğini söylediğinde çok şaşırmıştık. Ama tanıyınca hiç de şaşmamak gerektiğini kısa sürede anladık. İsmine tezat, bu kadar mütevazı, bu kadar mı cana yakın olur insan? Vefatına kadar onunla tanışan herkesin aynı cümlelerle onu övdüğüne tanık olduk. Ne büyük bir iz bırakmış insanların gönlünde. Ne büyük bir iz bıraktı gönlümüzde… Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz… Nesin Vakfı ailesi” ifadeleri kullanıldı.

T24