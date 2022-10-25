Aldığı ölüm haberiyle sarsılmıştı: Demet Özdemir'in paylaşımına tepki
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, anneannesi Naziye Yener'in acısıyla sarsılırken anneannesinin ölümünden sonra yaptığı paylaşımla tepki aldı.
29 Ağustos'ta Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir'in (30) anneannesi Naziye Yener hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle sarsılan ünlü oyuncu ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
Anneannesini toprağa veren Özdemir'in sosyal medya paylaşımı ise büyük tepki topladı. Bazı takipçileri Özdemir'i eleştirirken bazı takipçiler ise bu durumu normal karşıladı.
İşte o paylaşımlar:
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