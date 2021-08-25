Aleyna Tilki açtı ağzını yumdu gözünü: ''Pislikler, sapıksınız, sübyancısınız...''

Aleyna Tilki kardeşi Ayça Tilki hakkında yapılan eleştiriler sonrasında çılgına döndü. Aleyna Tilki sosyal medya hesabından, " Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız, sizin derdiniz bitmez" sözleriyle isyan etti.

Tilki sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri paylaştı:

Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış,hıncını çocuktan çıkarıyor Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim!! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım.

Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız,sübyancısınız siz Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz?

Ben bazen çok akıllıca bazen de beynim yanmış gibi tweetler atarım. Lakin en çok beğenilen tweetlerime baktığımda benim seviyemi değil,daima sizin seviyenizi görmüş oluruz bunu unutmayalım :D Bu bilgiye göre beğenin artık"